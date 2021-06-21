Льготы у украинцев могут забрать, предоставив вместо них денежные компенсации

Это предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот», который одобрил Кабинет министров и передал его в Верховную Раду, пишет Finance.ua.

Законопроект предусматривает, что тем, кто сейчас ездит в транспорте бесплатно, будет начисляться денежная компенсация. Определять ее размер и порядок предоставления будут местные власти. В законопроекте не указано, сколько поездок в месяц будут компенсировать и какой примерно суммой.

Также отменят обязательное предъявление удостоверений и бесплатный проезд за предъявление льготного удостоверения, а также штрафы за немотивированный отказ от перевозки льготников.

Монетизация льгот могут ввести для:

лиц с инвалидностью и тех, кто их сопровождает;

реабилитированных лиц;

лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

жертв нацистских преследований;

военных, ветеранов войны и военной службы;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

родителей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) во время службы;

участников боевых действий и лиц, приравненных к ним;

лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной;

ветеранов труда, лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной;

многодетных семей и детей из таких семей.

Помимо компенсации за проезд, этим категориям украинцев также могут выплачивать денежную компенсацию за внеочередную установку телефона, скидку на оплату коммунальных услуг, внеочередное пользование всеми услугами связи.

Если в Раде проголосуют за законопроект, он вступит в силу 1 января 2023 года.

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