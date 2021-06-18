В Украине собираются поднять прожиточный минимум и поменять методологию его расчета

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3515, который регулирует нормы формирования прожиточного минимума, пишет "Главком".

Проектом закона предлагается начислять прожиточный минимум в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, который предшествует году формирования государственного бюджета с учетом прогноза инфляции текущего года.

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В 2021 году процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составить не менее 40%, а к 2030 году – 50%. Каждый год сумма прожиточного минимума будет подниматься на 1%.

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Например, в 2020 году средняя заработная плата составила 11 591 гривну. Прогноз НБУ по уровню инфляции – 8%. Значит в 2022 году минимальный прожиточный минимум должен быть 5 132 гривны, что почти в 2,5 раза превышает сумму прожиточного минимума в 2021 году.

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Суммы прожиточного минимума могут пересмотреть через 3 месяца после принятия госбюджета, но если для этого не будет причин, то он останется неизменным в течение 12 месяцев.

Кроме того, согласно новому проекту закона могут быть установлены одинаковые прожиточные минимумы для всех категорий граждан.

Также в законопроекте предлагается устранить требование, по которому минимальная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума.

Предусмотрены изменения относительно того, на какие выплаты влияет прожиточный минимум.

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Так, сейчас в Украине минимальная пенсия - 1 769 гривен. В законопроекте указано, что в 2022 году будет учитываться повышение прожиточного минимума при расчете минимальной пенсии, и ежегодно будут добавлять по 2%, но начислять ее будут по другой схеме. С прожиточным минимумом она сравняется не раньше 2041 года.

Социальные выплаты в Раде также предлагают отвязать от прожиточного минимума и отдельно формировать суммы выплат при принятии ежегодного бюджета.

Кроме того, оклады работникам также предлагается начислять по другим нормам и привязать их к минимальному должностному окладу для соответствующих категорий.

Какие нормы прожиточного минимума установлены в бюджетной декларации:

  • Январь 2022 года – 2 393 гривны
  • Январь 2023 года – 2 589 гривен
  • Январь 2024 года – 2 778 гривен

Напомним, с 1 декабря 2020 года были установлены такие прожиточные минимумы:

Общий – 2 189 гривен

Дети до 6 лет – 1 921 гривна

Дети в возрасте от 6 до 18 лет – 2 395 гривен

Трудоспособные граждане – 2 270 гривен

Лица, которые утратили работоспособность – 1 769 гривен

Сейчас прожиточный минимум пересматривают дважды в год, но выплаты увеличиваются в среднем на 50-1120 гривен. По факту прожиточный минимум не покрывает затрат даже на самое необходимое.

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