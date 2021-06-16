Субсидии украинцам переназначат, детали решения: "Подавать новые заявления придется, если..."

Субсидии украинцам будут назначать по новым правилам

Согласно изменениям, которые принял Кабмин, переназначение помощи будет проходить автоматически, но не для всех, пишет «Сегодня».

Так, подавать новые заявления все же придется, если субсидия:

предоставлялась в безналичной форме (понадобятся данные для выплаты наличными, т. к. теперь вся помощь выплачивается "живыми" деньгами);

была назначена по фактическому месту проживания, а не по месту регистрации (т. н. прописки);

была назначена без учета членов семьи, которые прописаны в жилье, но не живут там.

Подать заявления можно до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года "задним числом", а затем уже автоматически переназначат всем получателям на отопительный сезон.

Подать документы можно онлайн или в местных отделениях органов соцзащиты.

Кстати, отныне все жилищные субсидии украинцы будут получать исключительно наличными деньгами.

Все граждане, которые пользовались безналичной субсидией прошлого отопительного сезона, до декабря 2021 года смогу получить соответствующие средства. Тем, кто имеет открытые счета в «Ощадбанке», уже в июне будет проведено перечисление этих средств. Те, кто не имеет открытых счетов в «Ощадбанке», должны открыть счет, после чего смогут получить сэкономленные в течение прошлого отопительного периода суммы субсидий для их использования на собственные нужды.

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