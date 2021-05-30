В Украине могут снизить цены на некоторые продукты

В частности, это касается цен на социально значимые продукты. В Верховную Раду был внесен законопроект № 5425-2. Этим законом предусмотрено снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для указанной группы товаров.

В частности, проектом вносятся изменения в Налоговый кодекс, которыми предлагается уменьшить ставку НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на таможенную территорию Украины пищевых продуктов, имеющих важную социальную значимость.

Предлагают снизить стоимость таких пищевых продуктов: крупа гречневая; сахар-песок; мука пшеничная высшего сорта; макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта); молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке); хлеб ржано-пшеничный; яйца куриные категории С1; птица (тушка куриная); вода минеральная негазированная; масло сливочное жирностью 72,5%.

В пояснительной записке к документу говорится, что соответствующий законопроект разработан с целью стабилизации цен на пищевые продукты, имеющие существенную социальную значимость, устранения рисков дальнейшего их повышения, удешевление стоимости социально значимых продуктов питания, в том числе входящих в состав наборов продуктов питания для основных социальных и демографических групп населения.

Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.

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