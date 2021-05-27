Кабмин принял законопроект согласно которому увеличится помощь некоторым категорям украинцев

Это касается выплат при рождении ребенка. Соответствующее решение уже приняли в Кабинете министров и установили повышенную сумму выплыт.

Об этом сообщили на Урядовом портале.

Для того чтобы он вступил в действие, его должны также поддержать в Верховной Раде. Документ подразумевает, что сумма выплаты при рождении ребенка увеличится до 50 тысяч гривен и будет выплачиваться частями.

Согласно документу, родители не смогут получить всю сумму сразу. Четверть от суммы будет выплачиваться единовременно сразу после появления ребенка на свет, а остальную сумму поделят на три года и будут выплачивать равными частями ежемесячно.

Одновременно с этим будут проводиться мероприятия для улучшения медицины для детей, стройка новых детских садов и школ, а молодым родителям дадут возможность получить собственное жилье в рамках программы льготной ипотеки.

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