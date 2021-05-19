У Міністерстві соціальної політики розповіли, якій групі пенсіонерів передбачається доплата з 1 липня

Як пише Politeka.net, в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24" детально про доплати розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, всі пенсіонери, які не потрапили під індексацію в 2019-2020 роках, вже влітку отримуватимуть щомісячну надбавку в розмірі 100 гривень. Гроші почнуть виплачувати з 1 липня. Як пояснила Лазебна, надбавку мають отримати близько півмільйона українських пенсіонерів.

Крім цього, за словами Лазебної, у відомстві планують підвищити мінімальну пенсію людям з інвалідністю та виплати ліквідаторам ЧАЕС з інвалідністю. Першій категорії виплати хочуть підвищити до двох тисяч гривень, а ліквідаторам – на 40%. Будуть в два рази підвищені також мінімальні пенсійні виплати для чорнобильців.

Як пояснила Лазебна, люди з інвалідністю не винні в тому, що за станом здоров'я не могли працювати, в результаті чого не мають стажу для нормальної пенсії.

"Ми зараз внесемо на уряд постанову про підвищення пенсій, мінімальних пенсійних виплат для інвалідів I групи. Ми зараз їм піднімемо пенсію", - заявила вона.

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