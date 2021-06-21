Украинцам объяснили, нужно ли при выходе на пенсию платить налоги с выходного пособия и начислят ли на него ЕСВ

Соответствующие разъяснения сделали в Пенсиооном фонде, пишет Пенсійний кур’єр.

Отмечается, что согласно п. 167.1 Налогового кодекса Украины ставка налога на доходы физических лиц составляет 18% базы налогообложения относительно доходов, начисленных (выплаченных, предоставленных) в частности, но не только в форме заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику учитывая трудовые отношения и по гражданско-правовым договорам.

При этом под заработной платой подразумевается основная и дополнительная заработная плата, другие поощрительные и компенсационные выплаты, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога, учитывая отношения трудового найма согласно закону (пп. 14.1.48 НКУ).

Перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога, определен п. 165.1 Налогового кодекса. Но выплаты денежной (исходной) помощи при выходе на пенсию в списке исключений нет.

В Пенсионном фонде пояснили, что выходное пособие в связи с увольнением работника, в т. ч. при выходе на пенсию, облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором по ставке 1,5% на общих основаниях.

В то же время база начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование определена статьей 7 Закона Украины от 8 июля 2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Денежная помощь, выплаченная наемному работнику при выходе на пенсию, не являются базой для начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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