Пенсии в Украине пересчитают с 1 июля и повысят надбавку за стаж сверх нормы

Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда, пишет "Обозреватель".

Размер минимальной пенсии с 1769 поднимут до 1854 грн. Максимальная выплата вырастет с 17 690 до 18 540 грн., то есть прибавка составит до 850 грн.

Большинство украинских пенсонеров могут рассчитывать на выплату до 3 тыс. грн, а повышение в июле они получат только при условии наличия дополнительного стажа.

До 1 июля надбавка за стаж сверхнормы составляет 17,69 грн за каждый год, а после 1 июля увеличится до 18,54 грн. К примеру, за 10 лет дополнительного стажа прибавка увеличится с 176,9 до 185,4 грн.

Надбавку за стаж получат:

женщины, которые имеют больше 30 лет стажа;

мужчины, которые имеют больше 35 лет стажа.

Отметим, еще одно повышение пенсионного минимума — до 1934 гривен запланировано в декабре. Также собираются увеличить размер надбавок к пенсии.

Напомним, в Украине с 1 апреля проиндексированы пенсии для 313 тыс. работающих пенсионеров из трех миллионов, которые продолжают трудиться. Средний размер повышения составил 193,32 грн. Перерасчет провели автоматически, без обращения пенсионеров в ПФУ.

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