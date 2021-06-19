В Украине вступает в действие важный закон, касающийся изменений относительно учета трудовой деятельности граждан

Так, с 10 июня отменяются бумажные трудовые книжки. Отныне этот документ будет только в электронном варианте. О новшествах "Пенсионному курьеру" рассказал глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

Самым главным преимуществом электронной трудовой книжки является то, что пенсию теперь будут назначать автоматически и уже не придется лично обращаться в Пенсионный фонд.

На сегодня для электронной формы уже подано более 650 тыс. сканированных документов о трудовой деятельности.

"Но с 10 июня - это уже не желание, а обязанность. Теперь работодатели должны предоставлять сведения, содержащиеся в бумажных трудовых книжках о трудовой деятельности своих работников, для внесения их в Реестр... Это могут делать не только работодатели, но и непосредственно граждане, имеющие на руках трудовую книжку и квалифицированный электронной подписи", - объяснил глава ПФУ.

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Электронная трудовая книжка ничем не будет отличаться от бумажного аналога, и будет содержать ту же самую информацию - о стаже, приеме на работу, переводе и увольнении, поощрениях и награждениях и тд.

Посмотреть свою е-книжку можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (pfu.gov.ua) в своем личном кабинете. Если у человека возникают какие - либо вопросы, здесь же, на портале, можно подать обращение. Также можно звонить на «горячую» телефонную линию ПФУ: 0800503753, 044281 08 70, 044 281 08 71.

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Также Капинус объяснил, влияет ли наличие электронной трудовой книжки на процедуру выхода на пенсию.

"Бесспорно, введение этого документа облегчит жизнь будущим пенсионерам: электронная трудовая книжка даст возможность, при достижении человеком пенсионного возраста назначать ему пенсию автоматически, избавит от необходимости лично посещать органы ПФУ".

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