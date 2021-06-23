До кінця 2021 року в Україні очікується ще три етапи підвищення пенсій - у липні, жовтні та грудні

Найбільша надбавка, за підсумками всіх етапів підвищення, в розмірі 1650 гривень, належить тим пенсіонерам, які отримують максимальні виплати. Дані щодо перегляду пенсій вказані в затвердженому бюджеті Пенсійного фонду, пише "Обозреватель".

Так, в липні, зростання пенсійних виплат пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія збільшиться з 1769 до 1854 гривень (+85), а максимальна - з 17 690 до 18 540 гривень (+850). Також передбачена надбавка за "надстаж" (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків) - з 17,6 до 18,5 грн.

В жовтні на 400 гривень збільшать виплати пенсіонерам віком від 75 років. Це буде щомісячна надбавка. Зараз доплату отримують ті українці, яким виповнилося 80 років ще минулого року або раніше. Вони можуть розраховувати на допомогу в розмірі близько 500 грн.

І останнє підвищення цього року очікується у грудні. Так мінімальна пенсія збільшиться до 1934 гривень (+ ще 80 після липневого зростання), а максимальна до 19 340 (+800). Також зросте надбавка за "надстаж" - з 18,5 до 19,3 гривень.

Раніше ми розповідали, що в Україні з 10 червня скасували трудові книжки, в тому вигляді, до якого всі звикли - паперовому. Тепер в українців будуть електронні документи.

Найголовнішою перевагою електронної трудової книжки в ПФУ називають те, що пенсію тепер призначатимуть автоматично і вже не доведеться особисто звертатися до Пенсійного фонду.

На сьогодні для електронної форми вже подано понад 650 тис. сканованих документів про трудову діяльність.

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