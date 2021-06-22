Пенсії в Україні перерахують з 1 липня і підвищать надбавку за стаж понад норму

Про це йдеться в бюджеті Пенсійного фонду, пише "Обозреватель".

Розмір мінімальної пенсії з 1769 піднімуть до 1854 грн. Максимальна виплата зросте з 17 690 до 18 540 грн., тобто надбавка становитиме до 850 грн.

Більшість українських пенсонерів можуть розраховувати на виплату до 3 тис.грн, а підвищення в липні вони отримають тільки за умови наявності додаткового стажу.

До 1 липня надбавка за стаж понаднорми становить 17,69 грн за кожен рік, а після 1 липня збільшиться до 18,54 грн. Наприклад, за 10 років додаткового стажу надбавка збільшиться з 176,9 до 185,4 грн.

Надбавку за стаж отримають:

жінки, які мають більше 30 років стажу;

чоловіки, які мають більше 35 років стажу.

Відзначити, ще одне підвищення пенсійного мінімуму - до 1934 гривень запланований у грудні. Також збираються збільшити розмір надбавок до пенсії.

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня проіндексовані пенсії для 313 тис.працюючих пенсіонерів з трьох мільйонів, які продовжують працювати. Середній розмір підвищення склав 193,32 грн. Перерахунок провели автоматично, без звернення пенсіонерів до ПФУ.

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