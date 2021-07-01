Среди популярных вакансий этим летом в Украине – сбор урожая, доставка еды или раздача листовок

О том, насколько легко туда устроиться и сколько можно заработать, пишет "Сегодня".

Так, спрос на раздачу листовок такой высокий, что устроиться туда порой удается не с первого раза. К примеру, за раздачу листовок с рекламой одного из ресторанов платят 100 грн в час сразу по факту. Работать нужно 2-3 часа в день, 2-4 раза в неделю. Получается, что за обычный 8-часовой день можно заработать 800 гривен.

Стоит отметить, что бездельничать не выйдет, если листовки выбросить – никто не заплатит. А берут прохожие их часто неохотно.

лето, весна, люди, погода

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Проще устроиться курьером – нет никаких собеседований, достаточно установить приложение в телефон и иметь свой транспорт.

"Заработок курьером может доходить и до 40-45 000 гривен и для этого каждую неделю надо выполнять более 100 доставок", – говорит региональный менеджер курьерской службы Игорь Шрамко.

Что сделать к примеру на велосипеде совсем нелегко.

Популярной летней работой является занятость на выращивании и сборе ягод.

Пока голубика созревает – люди активно ухаживают за кустами, полют, и косят сорняки.

Стоит учесть, что на открытом солнце очень жарко работать, также болит спина. За один ряд платят 30 гривен. Бывалые работники говорят, в день можно спокойно прокосить 10 рядов и получить 300 гривен.

За прополку платят по 2 гривны за куст. В день можно заработать около 500 гривен.

Гривны, фото: скриншот You Tube

Значительно больше заработать можно во время сбора урожая, который стартует уже совсем скоро, примерно во второй половине июля. За каждый килограмм голубики платят 24 гривны. В день нужно собрать не меньше 60 килограммов.

Можно заработать до 40 000 гривен, столько получают передовики. В среднем у работников выходит 22-25 тысяч гривен, но придется потрудиться.

Напомним, средняя зарплата украинцев "взлетит" до 20 тысяч гривен: в Кабмине назвали сроки.

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