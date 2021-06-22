Стало известно, как изменится минимальная зарплата в нашей стране в ближайшие несколько лет

Так, в Украине в 2021-м году минималку увеличат на 500 гривен до 6500, а в 2022-м всего на 200 грн. В течение ближайших трех лет этот показатель повысят до 7 665 грн. Данные расчеты утверждены бюджетной декларацией, пишет "Обозреватель".

При этом, по мнению экспертов, рост минималки в таком темпе никак не компенсирует инфляцию. В следующем году увеличение минимальной зарплаты составит всего 3 процента. Тогда как только за прошедший год сахар подорожал на 21%, а масло на 42%.

Согласно официальной информации, около 40% работников в Украине зарабатывают минималку. Конечно, многие из них "дополучают" в конвертах, но все же большинство бюджетников на самом деле зарабатывают около минимальной зарплаты.

В Великобритании недавно провели исследование, вычислив, что минимум должен составлять 60-66% от средней зарплаты в стране. В Украине, по данным портала rabota.ua, таковая составляет 11 957 грн., следовательно, минималка должна быть не менее 7-8 тысяч.

Ранее мы сообщали, что в Украине пересчитают прожиточный минимум, более того изменят методологию расчета последнего.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3515, который регулирует нормы формирования прожиточного минимума. Проектом закона предлагается начислять прожиточный минимум в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, который предшествует году формирования государственного бюджета с учетом прогноза инфляции текущего года.

В 2021 году процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составить не менее 40%, а к 2030 году – 50%. Каждый год сумма прожиточного минимума будет подниматься на 1%.

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