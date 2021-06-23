В Минэкономики выдали новый прогноз экономического и социального развития Украины в ближайшие года

Прогноз разработан по базовому сценарию на 2022-2024 года, в который заложено дальнейшее постепенное ускорение экономического роста, что уже ожидается по итогам 2021-го после значительных потерь, которые были из-за пандемии. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сайт министерства.

Так, среднемесячная зарплата украинцев по итогам 2021 года составит 13 632 гривен, а к концу 2022-го она уже вырастет до 15 258.

В 2023-м украинцы будут получать за свой труд уже 17 159 гривен в месяц, а в 2024-м - зарплата "взлетит" еще на две тысячи и составит 19 063 гривен.

При этом уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет должен будет сократиться с нынешних 9,2 до 7,5 процента в 2024-м. Зато ежегодно на 2% должна расти продуктивность труда.

Индекс потребительских цен (т.е. уровень инфляции) должен будет ежегодно сокращаться на один процент с нынешних 8,8% до 5,2% в 2024-м году.

Ранее мы рассказывали, стало известно, как изменится минимальная зарплата в Украине в ближайшие несколько лет. Так, в 2021-м году минималку увеличат на 500 гривен до 6500, а в 2022-м всего на 200 грн. В течение ближайших трех лет этот показатель повысят до 7 665 грн.

При этом, по мнению экспертов, рост минималки в таком темпе никак не компенсирует инфляцию. В следующем году увеличение минимальной зарплаты составит всего 3 процента. Тогда как только за прошедший год сахар подорожал на 21%, а масло на 42%.

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