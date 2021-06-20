В Украине собираются поднять минимальную зарплату

В парламент еще в прошлом году был внесен документ о внесении изменений в Закон Украины "Об оплате труда" по повышению размеров заработной платы. Однако только сейчас его планируют рассмотреть на заседании профильного комитета.

Речь идет о проекте Закона № 3013а.

Проектом предлагается внести некоторые изменения в Закон "Об оплате труда". В первую очередь, предусмотреть, что размер минимальной заработной платы устанавливается и пересматривается в зависимости от изменения размера фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Предлагается также установить так, чтобы размер минимальной заработной платы не может быть уменьшен в случае уменьшения фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Ко всему прочему, авторы документа хотят установить, что к минимальной заработной плате не включаются различные доплаты, надбавки, поощрительные и компенсационные выплаты, доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья, за работу в ночное и сверхурочное время, разъездной характер работ, премии и другие аналогичные выплаты.

Авторы хотят восстановить отмененные ранее нормы законодательства об оплате труда, а это, в свою очередь, позволит повысить общий размер заработной платы работника.

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