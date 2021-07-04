В Украине стартовал перерасчет субсидий, и не всех ждет продление автоматически, а некоторых и вовсе лишат государственной помощи

О нюансах процесса рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Прямий". Соответствующие кадры опубликованы на официальной страничке министерства в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

Перерасчет обещают осуществить за первые две недели июля. 85% получателей жилищных субсидий не придется заново подавать документы на переназначение выплат на следующий период, так как оно будет осуществлено автоматически (это 2,5 млн домохозяйств).

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При этом оставшимся 15% необходимо будет снова подавать заявление. В их числе арендаторы жилья; домохозяйства, в которых прописаны члены семьи, имеющие неплохой доход, однако фактически там не проживающие и внутренне перемещенные лица.

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Также следует помнить о том, что в Украине ужесточили требования для получения субсидии. Причиной отказа в денежной помощи на оплату коммуналки может быть изменившееся материальное положение субсидианта. Так, если у человека имеется депозит на сумму свыше 100 тыс. гривен, новое авто возрастом до 5 лет, два или более авто, не старше 15 лет или если человек совершил покупку на сумму, выше 50 тыс. гривен, - ему откажут в выдаче субсидии.

Гривны, фото: скриншот You Tube

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