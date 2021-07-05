Как это будет работать

В Украине начинается автоматическое списание долгов со счётов украинцев

Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей, передает "slovoidilo.ua".

Нововведения вступают в силу с 6 июля.

Для списания средств нужно будет решение суда.

Упрощается только сама процедура списания – она будет автоматизированной.

Помимо задолженности за алименты списываться автоматически будут долги за:

жилищно-коммунальные услуги;

штрафы (в том числе, за нарушение правил дорожного движения);

зарплаты.

Украинцы в комментариях неоднозначно восприняли новость.

"Люди концы с концами еле сводят, а она списывать собрались , цены понизьте и все будет нормально", "Очередная перемога, молодцы конечно", "Штрафы, Комуналку и зп нужно платить. То, что упростили списание - в чем проблема? Все равно же по решению суда", "Ну наконец-то. Было такое что оплатил штраф, а у них там что-то не прошло и через 3 месяца исполнительная заблочила все счета. Теперь же автоматом спишут и все", - пишут пользователи сети.

Напомним, цены на газ в Украине достигли максимума, каких сумм ждать в платежках: раскрыты рекордные цифры.

Как сообщала Politeka, в Украине введен новый налог, за что еще будут "сдирать" деньги: "Такие правила..."

Также Politeka писала, что новые тарифы на газ, сколько придется платить: «Самую высокую стоимость установили…»