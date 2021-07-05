В Украине начинается автоматическое списание долгов со счётов украинцев
Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей, передает "slovoidilo.ua".
Нововведения вступают в силу с 6 июля.
Для списания средств нужно будет решение суда.
Упрощается только сама процедура списания – она будет автоматизированной.
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Помимо задолженности за алименты списываться автоматически будут долги за:
- жилищно-коммунальные услуги;
- штрафы (в том числе, за нарушение правил дорожного движения);
- зарплаты.
Украинцы в комментариях неоднозначно восприняли новость.
"Люди концы с концами еле сводят, а она списывать собрались , цены понизьте и все будет нормально", "Очередная перемога, молодцы конечно", "Штрафы, Комуналку и зп нужно платить. То, что упростили списание - в чем проблема? Все равно же по решению суда", "Ну наконец-то. Было такое что оплатил штраф, а у них там что-то не прошло и через 3 месяца исполнительная заблочила все счета. Теперь же автоматом спишут и все", - пишут пользователи сети.
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