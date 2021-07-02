В Украине сильно поднялись цены на голубое топливо

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на «Сегодня», цена на газ побила исторический рекорд. Всего год назад газ был очень дешевым, но сегодня ситуация изменилась.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, по итогам торгов средняя цена на газ на август установилась на уровне 15,25 тысяч гривен за кубометр. Это на 18% выше июльских цен. На данный момент это рекордный показатель. До этого самой высокой цена была в октябре 2018 года. Тогда за голубое топливо нужно было платить 12,4 тысяч гривен.

Соответственно, и украинцы в платежках увидят более высокие цифры. Это очень ударит по карманам простых украинцев.

Как объясняют эксперты, цены на топливо растут из-за дефицита топлива в Европе.

Отметим, что цена газа в Украине начала стремительно расти с июня прошлого года. Правда, тогда была зафиксирована рекордно низкая цена на уровне 3,69 тысяч гривен.

Напомним, что рост цен на газ и, соответственно, на тепло и горячую воду – неизбежен, - Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Любовь Завальнюк рассказала, что украинцы могут получать третьи по счету платежки за газ.

Также Politeka писала, что новые тарифы на газ, сколько придется платить: «Самую высокую стоимость установили…».