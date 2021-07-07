На Рівненщині знайшлася 79-річна пенсіонерка
Як передає Politeka.net, про інцидент, який поставив на вуха майже всю область, розповіли в сюжеті " ТСН " (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Жінку знають мало не всі місцеві, адже вона в селі — депутат семи скликань. Спочатку схаменулися її родичі, а пізніше до пошукової операції підключилися місцеві жителі, поліція і рятувальники.
Щоб повернути жінку додому знадобилося дві доби - саме стільки вона блукала, намагалася вибратися з лісу.
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За її словами, вона провела цілу ніч в лісі, і тільки сьогодні дісталася до поля, а потім вийшла на трасу, де її підібрали люди і доставили додому.
Зараз жінка відновлює сили, а медики кажуть, що з нею все гаразд.
Варто відзначити, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а найпоширеніші причини зникнення - складні стосунки з батьками.
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