На Рівненщині знайшлася 79-річна пенсіонерка

Як передає Politeka.net, про інцидент, який поставив на вуха майже всю область, розповіли в сюжеті " ТСН " (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Жінку знають мало не всі місцеві, адже вона в селі — депутат семи скликань. Спочатку схаменулися її родичі, а пізніше до пошукової операції підключилися місцеві жителі, поліція і рятувальники.

Щоб повернути жінку додому знадобилося дві доби - саме стільки вона блукала, намагалася вибратися з лісу.

За її словами, вона провела цілу ніч в лісі, і тільки сьогодні дісталася до поля, а потім вийшла на трасу, де її підібрали люди і доставили додому.

Зараз жінка відновлює сили, а медики кажуть, що з нею все гаразд.

Варто відзначити, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку, а найпоширеніші причини зникнення - складні стосунки з батьками.

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