На Ровенщине нашлась 79-летняя пенсионерка

Как передает Politeka.net, об инциденте, который поставил на уши почти всю область, рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Женщину знают чуть ли не все местные, ведь она в деревне — депутат семи созывов. Сначала спохватились ее родственники, а позже к поисковой операции подключились местные жители, полиция и спасатели.

Чтобы вернуть женщину домой потребовалось двое суток - именно столько она блуждала, пыталась выбраться из леса.

По ее словам, она провела целую ночь в лесу, и только сегодня добралась к полю, а потом вышла на трассу, где ее подобрали люди и доставили домой.

Сейчас женщина восстанавливает силы, а медики говорят, что с ней все в порядке.

Стоит отметить, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а самые распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями.

Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"

Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.