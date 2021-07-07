На Ровенщине нашлась 79-летняя пенсионерка
Как передает Politeka.net, об инциденте, который поставил на уши почти всю область, рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Женщину знают чуть ли не все местные, ведь она в деревне — депутат семи созывов. Сначала спохватились ее родственники, а позже к поисковой операции подключились местные жители, полиция и спасатели.
Чтобы вернуть женщину домой потребовалось двое суток - именно столько она блуждала, пыталась выбраться из леса.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Стрельба прогремела в Киеве, есть раненые: первые детали и кадры ЧП
"Устраивается на новую работу": победитель "Голосу країни" Лазановский заинтриговал кадрами в окружении красоток
Потап получил по лицу на Atlas Weekend, кадры инцидента: «Чуть не покалечила»
Максим Галкин сообщил о невосполнимой потере, Ротару не сдержалась: «Трудно подобрать слова…»
По ее словам, она провела целую ночь в лесу, и только сегодня добралась к полю, а потом вышла на трассу, где ее подобрали люди и доставили домой.
Сейчас женщина восстанавливает силы, а медики говорят, что с ней все в порядке.
Стоит отметить, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а самые распространенных причин исчезновения - сложные отношения с родителями.
Напомним, ребенок исчез из больницы: дежурный врач раскрыл подробности.
Как сообщала Politeka, трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы"
Также Politeka писала, что беда случилась с трехлетним ребенком на детской площадке.