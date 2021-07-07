У важку хвилину, коли ніхто не може допомогти, є слова звернення до Всевишнього

Збережіть собі цю молитву і читайте у важкий час.

Молитва за дітей і онуків

"Молю Тебе Всевишній Боже, благослови моїх дітей і онуків Благослови їх Господь, коли прокидаються вони вранці охорони їх розум, тіло і душу, веди їх скрізь, дбай про них. Благослови, Господи, ці місця де вони живуть, вчаться і працюють. Благослови, дороги, по яких ходять мої діти і онуки і ходять поруч з ними.

Навчи їх Господи-прощати і любити ближнього, як самого себе. Коли спіткнеться дитина моя, Підтримай її Господи. Благослови дітей і онуків наших, своєю безмежною Божою любов'ю. Веди і направляй їх на правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не проходить, твоє Боже благословення здійснює диво в твоїх руках і під тінню крил твоїх, наші діти і онуки в цілковитій безпеці.

Благослови Господи, дітей і онуків моїх бо ти любиш більше ніж я. тому що моє життя-це мої діти... Вклоняюся Господи тобі до ніг. Сльозами б я відиваю твої ноги. Щоб все життя ти берег їх. Амінь."

Раніше ми писали про молитву Святій Богородиці-найвідоміша молитва.

Молитви до Пресвятої Богородиці (текст мовою оригіналу)

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна Ти між дружинами І благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо!

Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.

Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.

Нагадаємо про потужну молитву про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.

Politeka раніше писала про молитву батьків про дитину, яка хворіє: текст прочитання.

Також Politeka писала про сильних православних молитвах матері про сина: слід вимовляти з особливою щирістю.