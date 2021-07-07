В трудную минуту, когда никто не может помочь, есть слова обращения к Всевышнему

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Молитва за детей и внуков

"Молю Тебя Всевышний Боже, благослови моих детей и внуков Благослови их Господь, когда просыпаются они утром Охраны их разум, тело и душу, веди их везде, заботься о них. Благослови, Господи, эти места где они живут, учатся и работают. Благослови, дороги, по которым ходят мои дети и внуки и ходящих рядом с ними.

Научи их Господи - прощать и любить ближнего, как самого себя. Когда споткнется ребенок мой, поддержи его Господи. Благослови детей и внуков наших, своей безграничной Божьей любовью. Веди и направляй их на правильную жизненную дорогу. Твоя любовь, Господи, никогда не проходит, Твое Божье благословение совершает чудо в Твоих руках и под тенью крыл Твоих, наши дети и внуки в полной безопасности.

Благослови Господи, детей и внуков моих ибо Ты любишь больше чем я. Потому что моя жизнь - это мои дети... Кланяюсь Господи Тебе до ног. Слезами бы я отываю твои ноги. Чтобы всю жизнь Ты берег их. Аминь."

Ранее мы писали о молитве Святой Богородице - самая известная молитва.

Молитви до Пресвятої Богородиці (текст мовою оригіналу)

Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між женами і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

Достойно є воістину величати блаженною тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо!

Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.

Преславна приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.

Напомним о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Politeka ранее писала о молитве родителей о ребенке, который болеет: текст прочтения.

Также Politeka писала о сильных православных молитвах матери о сыне: следует произносить с особой искренностью.