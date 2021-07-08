Пішов з життя народний артист РФ, композитор Михайло Глуз
Про це повідомляється на сайті Московського театру "Ленком Марка Захарова" у четвер, 8 липня.
"Сьогодні прийшла сумна звістка — не стало композитора, народного артиста Росії Михайла Глуза", - йдеться в повідомленні.
Михайло Глуз не дожив близько двох місяців до свого 70-річчя. Причину смерті поки не повідомили.
Про місце і час прощання буде відомо пізніше.
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Михайло Глуз - творець музики до балетів і мюзиклів, рок-опер і кінофільмів.
Він був автором таких мюзиклів як "Шалом-Шагал", "Принц і жебрак", рок-опери "Суламіфь-Forever!", балету "Сон з продовженням та інших постановок.
Також Михайло Глуз був музичним і художнім керівником Камерного єврейського музичного театру. Крім того, він започаткував міжнародний культурний центр імені Соломона Міхоелса.
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