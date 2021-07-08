Пішов з життя народний артист РФ, композитор Михайло Глуз

Про це повідомляється на сайті Московського театру "Ленком Марка Захарова" у четвер, 8 липня.

"Сьогодні прийшла сумна звістка — не стало композитора, народного артиста Росії Михайла Глуза", - йдеться в повідомленні.

Михайло Глуз не дожив близько двох місяців до свого 70-річчя. Причину смерті поки не повідомили.

Про місце і час прощання буде відомо пізніше.

Михайло Глуз - творець музики до балетів і мюзиклів, рок-опер і кінофільмів.

Він був автором таких мюзиклів як "Шалом-Шагал", "Принц і жебрак", рок-опери "Суламіфь-Forever!", балету "Сон з продовженням та інших постановок.

Також Михайло Глуз був музичним і художнім керівником Камерного єврейського музичного театру. Крім того, він започаткував міжнародний культурний центр імені Соломона Міхоелса.

Нагадаємо, 5 липня від ускладнень коронавірусу помер російський актор і режисер Володимир Меньшов. Йому був 81 рік.

Нагадаємо, пішов з життя актор Роберт Дауні, перші подробиці трагедії: "страждав від хвороби..."

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя легендарного актора: "забрав з собою цілу епоху"

Також Politeka писала, що обірвалося життя знаменитого актора, йому було лише 23 роки: "ніколи нікого не забував ощасливити"