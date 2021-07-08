Ушел из жизни народный артист РФ, композитор Михаил Глуз
Об этом сообщается на сайте московского театра «Ленком Марка Захарова» в четверг, 8 июля.
«Сегодня пришло печальное известие — не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза», — говорится в сообщении.
Михаил Глуз не дожил около двух месяцев до своего 70-летия. Причину смерти пока не сообщили.
О месте и времени прощания будет известно позже.
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Михаил Глуз – создатель музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам.
Он был автором таких мюзиклов, как «Шалом-Шагал», «Принц и нищий», рок-оперы «Суламифь-Forever!», балета «Сон с продолжением» и других постановок.
Также Михаил Глуз был музыкальным и художественным руководителем Камерного еврейского музыкального театра. Кроме того, он начал международный культурный центр имени Соломона Михоэлса.
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