Українець потрапив до реанімації через проблеми із зубами
Інцидент стався на Львівщині-чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.
У 52-річного пацієнта діагностували інфекційний ендокардит, пише zaxid.net.
За словами медиків, важке захворювання серця у нього спровокували хворі зуби. У медустанову він вступив без свідомості і з проблемами з диханням і серцем.
Чоловік вже пережив кілька інсультів і зараз знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів. Його стан досі важкий.
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За словами медиків, пацієнти з таким діагнозом не рідкість, а причиною хвороби є хворі зуби і часті ангіни.
Щоб запобігти хворобі, необхідно приділяти більше уваги гігієни порожнини рота і відвідувати стоматолога.
Інфекційний ендокардит - захворювання, що виникає внаслідок інфекції ендокарда клапанів, шлуночків і передсердь, або ендотелію великих кровоносних судин грудної клітини. Найчастіше хвороба вражає аортальний і мітральний клапани
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