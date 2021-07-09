Нічого собі!

Українець потрапив до реанімації через проблеми із зубами

Інцидент стався на Львівщині-чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.

У 52-річного пацієнта діагностували інфекційний ендокардит, пише zaxid.net.

За словами медиків, важке захворювання серця у нього спровокували хворі зуби. У медустанову він вступив без свідомості і з проблемами з диханням і серцем.

Чоловік вже пережив кілька інсультів і зараз знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів. Його стан досі важкий.

За словами медиків, пацієнти з таким діагнозом не рідкість, а причиною хвороби є хворі зуби і часті ангіни.

Щоб запобігти хворобі, необхідно приділяти більше уваги гігієни порожнини рота і відвідувати стоматолога.





Інфекційний ендокардит - захворювання, що виникає внаслідок інфекції ендокарда клапанів, шлуночків і передсердь, або ендотелію великих кровоносних судин грудної клітини. Найчастіше хвороба вражає аортальний і мітральний клапани

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