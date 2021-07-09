Ничего себе!

Украинец попал в реанимацию из-за проблем с зубами

Инцидент произошел на Львовщине -мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

У 52-летнего пациента диагностировали инфекционный эндокардит, пишет zaxid.net.

По словам медиков, тяжелое заболевание сердца у него спровоцировали больные зубы. В медучреждение он поступил без сознания и с проблемами с дыханием и сердцем.

Мужчина уже пережил несколько инсультов и сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Его состояние до сих пор тяжелое.

По словам медиков, пациенты с таким диагнозом не редкость, а причиной болезни являются больные зубы и частые ангины.

Чтобы предотвратить болезнь, необходимо уделять больше внимание гигиены полости рта и посещать стоматолога.





Инфекционный эндокардит - заболевание, возникающее вследствие инфекции эндокарда клапанов, желудочков и предсердий, или эндотелия крупных кровеносных сосудов грудной клетки. Чаще всего болезнь поражает аортальный и митральный клапаны

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