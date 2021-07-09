Так бути не повинно

Пасажир показав, як виглядає люкс від "Укрзалізниці"

Про це написав клієнт компанії на сайті otzyvua.

"Тварини ті, хто продають квитки "люкс": вагон брудний, смердить сечею, смердить старістю, кондиціонери не працюють, у вагоні +80. "Київ – Генічеськ" поїзд. Вікна у вагоні не відкриваються", - пише розлючений клієнт, передає "Знай".

Він додав, що існують більш зручні способи дістатися до Генічеська, наприклад, можна орендувати машину або знайти попутника.

Пасажир показав фото з вагона класу "люкс", на яких видно, що вони практично не відрізняються від найдешевшого плацкарта: ті ж м'яті шторки, те ж постільна білизна, точно так само не відкриваються вікна при відсутньому кондиціонері.

Нагадаємо, пасажири Одеського поїзда зіткнулися з новою неприємністю у вагоні

Так, в поїзді "Укрзалізниці" сполученням Одеса-Маріуполь випало вікно в коридорі купейного вагона.

Відповідне відео опублікувала пасажирка поїзда Віталіна Яковлєва у себе в Фейсбук.

"Хочете трохи кошмару? Поїзд Одеса-Маріуполь, вагон купе випало вікно, Карл!!! Укрзалізниця-Ukrzaliznytsia ви в своєму розумі? Це безпека пасажирів!!!» ,- написала обурена жінка.

Інші користувачі соцмереж назвали побачене "інноваційною системою кондиціонування", адже як відомо в поїздах влітку завжди душно і жарко.

Нагадаємо, що скандал спалахнув в Одеському автобусі, кадри: "їхали стоячи без кондиціонера"

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