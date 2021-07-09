Так быть не должно

Пассажир показал, как выглядит люкс от "Укрзализныци"

Об этом написал клиент компании на сайте otzyvua.

«Животные те, кто продают билеты «люкс»: вагон грязный, воняет мочой, воняет старостью, кондиционеры не работают, в вагоне +80. «Киев – Геническ» поезд. Окна в вагоне не открываются», - пишет разъяренный клиент, передает "Знай".

Он добавил, что существуют более удобные способы добраться до Геническа, например, можно арендовать машину либо найти попутчика.

Пассажир показал фото из вагона класса «люкс», на которых видно, что они практически не отличаются от самого дешевого плацкарта: те же мятые шторки, то же постельное белье, точно так же не открываются окна при отсутствующем кондиционере.

Напомним, пассажиры одесского поезда столкнулись с новой неприятностью в вагоне

Так, в поезде «Укрзализныци» сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно в коридоре купейного вагона.

Соответствующее видео опубликовала пассажирка поезда Виталина Яковлева у себя в Фейсбук.

«Хотите немного кошмара? Поезд Одесса - Мариуполь , вагон купе Выпало окно, Карл!!! Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia вы в своём уме? Это безопасность пассажиров!!!», - написала возмущенная женщина.

Другие пользователи соцсетей назвали увиденное "инновационной системой кондиционирования", ведь как известно в поездах летом всегда душно и жарко.

Напомним, что скандал вспыхнул в одесском автобусе, кадры: "Ехали стоя без кондиционера"

Также Politeka сообщала, что одесситы взбунтовались в центре города, перекрыв дорогу: "вандалы разрушают кварталы"