Пассажир показал, как выглядит люкс от "Укрзализныци"
Об этом написал клиент компании на сайте otzyvua.
«Животные те, кто продают билеты «люкс»: вагон грязный, воняет мочой, воняет старостью, кондиционеры не работают, в вагоне +80. «Киев – Геническ» поезд. Окна в вагоне не открываются», - пишет разъяренный клиент, передает "Знай".
Он добавил, что существуют более удобные способы добраться до Геническа, например, можно арендовать машину либо найти попутчика.
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Пассажир показал фото из вагона класса «люкс», на которых видно, что они практически не отличаются от самого дешевого плацкарта: те же мятые шторки, то же постельное белье, точно так же не открываются окна при отсутствующем кондиционере.
Напомним, пассажиры одесского поезда столкнулись с новой неприятностью в вагоне
Так, в поезде «Укрзализныци» сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно в коридоре купейного вагона.
Соответствующее видео опубликовала пассажирка поезда Виталина Яковлева у себя в Фейсбук.
«Хотите немного кошмара? Поезд Одесса - Мариуполь , вагон купе Выпало окно, Карл!!! Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia вы в своём уме? Это безопасность пассажиров!!!», - написала возмущенная женщина.
Другие пользователи соцсетей назвали увиденное "инновационной системой кондиционирования", ведь как известно в поездах летом всегда душно и жарко.
Напомним, что скандал вспыхнул в одесском автобусе, кадры: "Ехали стоя без кондиционера"
Также Politeka сообщала, что одесситы взбунтовались в центре города, перекрыв дорогу: "вандалы разрушают кварталы"