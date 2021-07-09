Пассажир показал, как выглядит люкс от "Укрзализныци"

Об этом написал клиент компании на сайте otzyvua.

«Животные те, кто продают билеты «люкс»: вагон грязный, воняет мочой, воняет старостью, кондиционеры не работают, в вагоне +80. «Киев – Геническ» поезд. Окна в вагоне не открываются», - пишет разъяренный клиент, передает "Знай".

Он добавил, что существуют более удобные способы добраться до Геническа, например, можно арендовать машину либо найти попутчика.

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Пассажир показал фото из вагона класса «люкс», на которых видно, что они практически не отличаются от самого дешевого плацкарта: те же мятые шторки, то же постельное белье, точно так же не открываются окна при отсутствующем кондиционере.

Напомним, пассажиры одесского поезда столкнулись с новой неприятностью в вагоне

Так, в поезде «Укрзализныци» сообщением Одесса-Мариуполь выпало окно в коридоре купейного вагона.

Соответствующее видео опубликовала пассажирка поезда Виталина Яковлева у себя в Фейсбук.

«Хотите немного кошмара? Поезд Одесса - Мариуполь , вагон купе Выпало окно, Карл!!! Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia вы в своём уме? Это безопасность пассажиров!!!», - написала возмущенная женщина.

Другие пользователи соцсетей назвали увиденное "инновационной системой кондиционирования", ведь как известно в поездах летом всегда душно и жарко.

Напомним, что скандал вспыхнул в одесском автобусе, кадры: "Ехали стоя без кондиционера"

Также Politeka сообщала, что одесситы взбунтовались в центре города, перекрыв дорогу: "вандалы разрушают кварталы"