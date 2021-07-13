У центрі Києва сталася НП

Так, на вулиці Саксаганського 12 липня прорвало трубу - фонтан з'явився посеред дороги.

Зараз аварію ліквідували, але один будинок залишиться без води майже на добу.

Співробітник Київводоканалу, який прибув на місце, щоб ліквідувати аварію, розповів, що стався порив труби з холодною водою.

Нагадаємо, у Київській області люди посадили дерева у вибоїнах

Жителі Київської області самі "відремонтували" трасу - вони засипали ями грунтом і висадили у них саджанці вишні.

Місцеві сподіваються так привернути увагу до розбитих доріг.

Як пише "Обозреватель", люди неодноразово зверталися до місцевої ради з проханням відремонтувати дорогу, але поки без толку.

"Я думаю, що поки ями залатають, Вишеньки дозріють", - говорить автор публікації.

До слова, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.

Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.

Також Politeka писала, що на ремонт багатостраждального Шулявського виділили ще більше часу.