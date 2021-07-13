В центре Киева произошло ЧП

Так, на улице Саксаганского 12 июля прорвало трубу - фонтан появился посреди дороги.

Сейчас аварию ликвидировали, но один дом останется без воды почти на сутки.

Сотрудник Киевводоканала, который прибыл на место, чтобы ликвидировать аварию, рассказал, что произошел порыв трубы с холодной водой.

Напомним, в Киевской области люди посадили деревья в выбоинах

Жители Киевской области сами «отремонтировали» трассу - они засыпали ямы почвой и высадили у них саженцы вишни.

Местные надеются так привлечь внимание к разбитым дорогам.

Как пишет «Обозреватель», люди неоднократно обращались в местный совет с просьбой отремонтировать дорогу, но пока без толку.

"Я думаю, что пока ямы залатают, вишенки созреют», – говорит автор публикации.

К слову, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.