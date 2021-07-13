В центре Киева произошло ЧП
Так, на улице Саксаганского 12 июля прорвало трубу - фонтан появился посреди дороги.
Сейчас аварию ликвидировали, но один дом останется без воды почти на сутки.
Сотрудник Киевводоканала, который прибыл на место, чтобы ликвидировать аварию, рассказал, что произошел порыв трубы с холодной водой.
Дочь Пугачевой и Галкина удивила внешностью в стильном образе на прогулке: "Красавицей растет"
Беда случилась с украинкой на отдыхе в Испании: муж успел спасти только сына, что случилось
Трагедией завершились поиски мальчика, которого потеряли на пляже: "Отдыхал с родными"
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
Легендарная певица отправилась в лучший мир: долгое время звезда боролась с болезнью
Напомним, в Киевской области люди посадили деревья в выбоинах
Жители Киевской области сами «отремонтировали» трассу - они засыпали ямы почвой и высадили у них саженцы вишни.
Местные надеются так привлечь внимание к разбитым дорогам.
Как пишет «Обозреватель», люди неоднократно обращались в местный совет с просьбой отремонтировать дорогу, но пока без толку.
"Я думаю, что пока ямы залатают, вишенки созреют», – говорит автор публикации.
К слову, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.
Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.
Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.