Малолітні блогери влаштували справжній переполох

У Києві підлітки у вагоні метро на станції "Арсенальна" знімали дивне відео. У якийсь момент між ними і пасажирами спалахнув конфлікт.

Про це повідомляється на сторінці "Ху*вий Київ" в Instagram.

В одному з вагонів метро "Арсенальна" Підлітки знімали відео з їжею. За задумом авторів, в собачий комір, який знаходився на обличчі у одного з учасників "експерименту", вливали молоко, після чого туди ж додавали пластівці. У якийсь момент підліток не втримався і похитнувся, виливши весь вміст на підлогу і під ноги пасажирів.

Літній чоловік зробив зауваження підліткам, на що ті ніяк не відреагували. Після чого незадоволений чоловік штовхнув ногою підлітка, якого заливали кисломолочкою.

Користувачі мережі наполягають на тому, щоб притягнути блогерів до відповідальності за порушення громадського порядку. Багато з них назвали поведінку підлітків "деградацією".

"Це крах людства, деградація досягає свого піку", "Придурство якесь", "Цих з дозволу сказати "людей", потрібно було залучити за порушення громадського порядку", - писали в коментарях.

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