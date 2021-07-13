Малолетние блогеры устроили настоящий переполох

В Киеве подростки в вагоне метро на станции "Арсенальная" снимали странное видео. В какой-то момент между ними и пассажирами вспыхнул конфликт.

Об этом сообщается на странице "Ху*вый Киев" в Instagram.

В одном из вагонов метро "Арсенальная" подростки снимали видео с едой. По замыслу авторов, в собачий воротник, который находился на лице у одного из участников "эксперимента", вливали молоко, после чего туда же добавляли хлопья. В какой-то момент подросток не удержался и покачнулся, вылив все содержимое на пол и под ноги пассажиров.

Пожилой мужчина сделал замечание подросткам, на что те никак не отреагировали. После чего недовольный мужчина толкнул ногой подростка, которого заливали кисломолочкою.

Пользователи сети настаивают на том, чтобы привлечь блогеров к ответственности за нарушение общественного порядка. Многие из них назвали поведение подростков "деградацией".

"Это крах человечества, деградация достигает своего пика ", "Придурство какое-то", "Этих с позволения сказать "людей", нужно было привлечь за нарушение общественного порядка", - писали в комментариях.

Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.