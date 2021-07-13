Малолетние блогеры устроили настоящий переполох
В Киеве подростки в вагоне метро на станции "Арсенальная" снимали странное видео. В какой-то момент между ними и пассажирами вспыхнул конфликт.
Об этом сообщается на странице "Ху*вый Киев" в Instagram.
В одном из вагонов метро "Арсенальная" подростки снимали видео с едой. По замыслу авторов, в собачий воротник, который находился на лице у одного из участников "эксперимента", вливали молоко, после чего туда же добавляли хлопья. В какой-то момент подросток не удержался и покачнулся, вылив все содержимое на пол и под ноги пассажиров.
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Пожилой мужчина сделал замечание подросткам, на что те никак не отреагировали. После чего недовольный мужчина толкнул ногой подростка, которого заливали кисломолочкою.
Пользователи сети настаивают на том, чтобы привлечь блогеров к ответственности за нарушение общественного порядка. Многие из них назвали поведение подростков "деградацией".
"Это крах человечества, деградация достигает своего пика ", "Придурство какое-то", "Этих с позволения сказать "людей", нужно было привлечь за нарушение общественного порядка", - писали в комментариях.
Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.
Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.
Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.