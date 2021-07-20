У Київській області вкрали діамант за 300 тисяч доларів

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції області.

Так, п'ятеро людей вкрали блакитний діамант ще в січні на території Обухівського району.

У квітні поліцейські затримали чотирьох учасників угруповання, а одного оголошено в розшук.

За місцем проживання крадіїв правоохоронці вилучили низку речових доказів.

Фігуранти звинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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Подробиці злочину повідомили у відділі комунікацій поліції області.



Інцидент стався ще 10 липня. Посеред ночі до незачинених дверей медзакладу увійшли двоє чоловіків та викрали звідти двері, 10 батарей та металеві труби різного діаметру загальною довжиною 550 метрів.

"За попередніми даними комунальному підприємству завдано збитків на суму в 71 930 гривень", - повідомили в поліції.

Під час слідчих дій злочинців розшукати вдалося. Або виявилися раніше судимі місцеві жителі.

До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів Київської маршрутки і пошкодував.

Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.

Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.