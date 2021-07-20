В Киевской области украли бриллиант за 300 тысяч долларов
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Так, пять человек украли голубой бриллиант еще в январе на территории Обуховского района.
В апреле полицейские задержали четырех участников группировки, а один объявлен в розыск.
По месту жительства воров правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств.
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Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой), ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, наглые воры вломились в больницу посреди ночи и похитили двери, 10 батарей и металлические трубы разного диаметра общей длиной 550 метров.
"По предварительным данным коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму в 71 930 гривен", - сообщили в полиции.
Во время следственных действий преступников разыскать удалось.
К слову, что вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел.
Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.
Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.