В Киевской области украли бриллиант за 300 тысяч долларов

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Так, пять человек украли голубой бриллиант еще в январе на территории Обуховского района.

В апреле полицейские задержали четырех участников группировки, а один объявлен в розыск.

По месту жительства воров правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой), ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, наглые воры вломились в больницу посреди ночи и похитили двери, 10 батарей и металлические трубы разного диаметра общей длиной 550 метров.

"По предварительным данным коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму в 71 930 гривен", - сообщили в полиции.

Во время следственных действий преступников разыскать удалось.

К слову, что вор открыл охоту на пассажиров киевской маршрутки и пожалел.

Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.

Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.