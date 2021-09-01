У будівельному супермаркеті Києва батьки відпустили коляску зі своєю дитиною на ескалаторі, і вона злетіла вниз.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«НП в Києві: батьки відволіклися і відпустили коляску з дитиною вниз по ескалатору. Батьки, пильнуйте дітей", - сказано в повідомленні під опублікованим відео.

Також свідки розповіли, що чоловік, який опинився неподалік, встиг зловити коляску з дитиною внизу ескалатора. За наявною інформацією, дитина не постраждала.

Додаткових подробиць події очевидці не повідомили. У коментарях під опублікованим відеозаписом частина користувачів припустила, що батьки малюка не звернули уваги, коли коляска почала скочуватися по ескалатору, оскільки їх відволікли телефони.

Раніше ми повідомляли, що під час відпочинку в Бердянську в море віднесло хлопчика семи років, який плавав на надувному матраці. Дорослі побачили, як дитина почала стрімко віддалятися від берега. Відомо, що хлопчик з батьками відпочивав неподалік від бази «Посейдон».

Подолавши бігом близько кілометра, батьки зустріли людей, які могли надати їм допомогу в порятунку малюка. Ними виявилися Орендарі водного транспорту, які також займаються порятунком відпочиваючих. Вони встигли витягнути з води хлопчика.

Нагадуємо, що тіло знайдено біля мосту в Харкові

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