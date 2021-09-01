В строительном супермаркете Киева родители отпустили коляску со своим ребенком на эскалаторе, и она слетела вниз.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

«ЧП в Киеве: родители отвлеклись и отпустили коляску с ребенком вниз по эскалатору. Родители, бдите детей», - сказано в сообщении под опубликованным видео.

Также свидетели рассказали, что оказавшийся неподалеку мужчина успел словить коляску с ребенком внизу эскалатора. По имеющейся информации, ребенок не пострадал.

Дополнительных подробностей происшествия очевидцы не сообщили. В комментариях под опубликованной видеозаписью часть пользователей предположила, что родители малыша не обратили внимания, когда коляска начала скатываться по эскалатору, поскольку их отвлекли телефоны.

Ранее мы сообщали, что во время отдыха в Бердянске в море унесло мальчика семи лет, который плавал на надувном матрасе. Взрослые увидели, как ребенок начал стремительно отдаляться от берега. Известно, что мальчик с родителями отдыхал неподалеку от базы «Посейдон».

Преодолев бегом около километра, родители встретили людей, которые могли оказать им помощь в спасении малыша. Ими оказались арендаторы водного транспорта, которые также занимаются спасением отдыхающих. Они успели вытащить из воды мальчика.

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