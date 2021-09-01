23-річний житель Волноваського району Донецької області опинився на лаві підсудних через зґвалтування 13-річної дівчинки.

Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, злочин стався 13 червня за годину до півночі. Підозрюваний у дворі свого будинку відзначав день народження з друзями. Серед гостей була 13-річна дівчинка.

Правоохоронці встановили, що п'яний господар будинку заманив неповнолітню в спальню і там згвалтував. Коли постраждала повернулася додому, вона в переляканому стані розповіла матері про злочин, що стався.

Мати дівчинки пішла в поліцію. Правоохоронці затримали підозрюваного вранці наступного дня. Чоловіка звинувачують за статтею»дії сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років". Обвинувальний акт правоохоронці вже передали до суду. Там його розглянуть по суті. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше ми повідомляли, що пенсіонер в Харківській області знущався над неповнолітньою дівчинкою протягом двох років. У поліції Мати Школярки розповіла, що дівчинку розбещує батько її співмешканця, якому виповнилося 62 роки. Правоохоронці з'ясували, що літній чоловік вперше зґвалтував дівчинку в 2018 році у віці 11 років.