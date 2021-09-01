23-летний житель Волновахского района Донецкой области оказался на скамье подсудимых из-за изнасилования 13-летней девочки.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, преступление произошло 13 июня за час до полуночи. Подозреваемый во дворе своего дома отмечал день рождения с друзьями. Среди гостей была 13-летняя девочка.

Правоохранители установили, что пьяный хозяин дома заманил несовершеннолетнюю в спальню и там изнасиловал. Когда пострадавшая вернулась домой, она в испуганном состоянии рассказала матери о произошедшем преступлении.

Мать девочки пошла в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого утром следующего дня. Мужчину обвиняют по статье «действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет». Обвинительный акт правоохранители уже передали в суд. Там его рассмотрят по существу. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее мы сообщали, что пенсионер в Харьковской области издевался над несовершеннолетней девочкой на протяжении двух лет. В полиции мать школьницы рассказала, что девочку развращает отец ее сожителя, которому исполнилось 62 года. Правоохранители выяснили, что пожилой мужчина впервые изнасиловал девочку в 2018 году в возрасте 11 лет.