Українець натрапив на неприємний сюрприз, коли купив у магазині гречку
Кадри неприємної "добавки" опублікував телеграм канал "Народний Ревізор".
Так, в пачці гречки з магазину покупець побачив личинки, павутину, жуків і дрібні гілки.
"Живі личинки в крупі. Чоловік купив упаковку гречки, в якій виявилося багато не найкорисніших добавок: черв'яків, жуків, гілок і павутини. Покупець вельми різко відреагував на інцидент, заявивши, що в Україні ніде не вміють фасувати гречку. До слова, за словами чоловіка, неприємний випадок став однією з причин відсутності бажання жити в Україні.
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А ви як вважаєте-це закономірність у нашій країні чи інцидент не вартий таких гучних заяв?",- йдеться в повідомленні.
До слова, українцям варто готуватися до того, що вартість на товари і послуги продовжать зростати.
За даними Держстату, хліб - у списку лідерів по подорожчанню, з вересня, як кажуть експерти, цінники вийдуть на новий рівень.
Головна причина подорожчання-зростання тарифів на електроенергію для підприємств. М'ясо подорожчає на 5-10%, у липні м'ясо великої рогатої худоби та курятина вже подорожчали, порівняно з попереднім місяцем, на 3%.
Яйця з осені можуть знову повернутися до квітневого рівня цін - 38 гривень за десяток.
На молочну продукцію – ціни зростуть приблизно на 2%.
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