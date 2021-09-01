Чоловік показав, що знайшов у гречці

Українець натрапив на неприємний сюрприз, коли купив у магазині гречку

Кадри неприємної "добавки" опублікував телеграм канал "Народний Ревізор".

Так, в пачці гречки з магазину покупець побачив личинки, павутину, жуків і дрібні гілки.

"Живі личинки в крупі. Чоловік купив упаковку гречки, в якій виявилося багато не найкорисніших добавок: черв'яків, жуків, гілок і павутини. Покупець вельми різко відреагував на інцидент, заявивши, що в Україні ніде не вміють фасувати гречку. До слова, за словами чоловіка, неприємний випадок став однією з причин відсутності бажання жити в Україні.

А ви як вважаєте-це закономірність у нашій країні чи інцидент не вартий таких гучних заяв?",- йдеться в повідомленні.

До слова, українцям варто готуватися до того, що вартість на товари і послуги продовжать зростати.

За даними Держстату, хліб - у списку лідерів по подорожчанню, з вересня, як кажуть експерти, цінники вийдуть на новий рівень.

Головна причина подорожчання-зростання тарифів на електроенергію для підприємств. М'ясо подорожчає на 5-10%, у липні м'ясо великої рогатої худоби та курятина вже подорожчали, порівняно з попереднім місяцем, на 3%.

Яйця з осені можуть знову повернутися до квітневого рівня цін - 38 гривень за десяток.

На молочну продукцію – ціни зростуть приблизно на 2%.

Нагадаємо, що Кабмін підготував оновлений податок для українців

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