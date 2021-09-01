Украинец наткнулся на неприятный сюрприз, когда купил в магазине гречку

Кадры неприятной "добавки" опубликовал телеграмм канал "Народный Ревизор".

Так, в пачке гречки из магазина покупатель увидел личинки, паутину, жуков и мелкие ветки.

"Живые личинки в крупе. Мужчина купил упаковку гречки, в которой оказалось много не самых полезных добавок: червей, жуков, веток и паутины. Покупатель весьма резко отреагировал на инцидент, заявив, что в Украине нигде не умеют фасовать гречку. К слову, по словам мужчины, неприятный случай стал одной из причин отсутствия желания жить в Украине.

А вы как считаете — это закономерность в нашей стране или инцидент не стоит таких громких заявлений?", - говорится в сообщении.

К слову, украинцам стоит готовиться к тому, что стоимость на товары и услуги продолжат расти.

По данным Госстата, хлеб - в списке лидеров по подорожанию, с сентября, как говорят эксперты, ценники выйдут на новый уровень.

Главная причина подорожания — рост тарифов на электроэнергию для предприятий. Мясо подорожает на 5-10%, в июле мясо крупного рогатого скота и курятина уже подорожали, по сравнению с предыдущим месяцем, на 3%.

Яйца с осени могут снова вернуться к апрельскому уровню цен - 38 гривен за десяток.

На молочную продукцию – цены вырастут примерно на 2%.

Напомним, что кабмин подготовил обновленный налог для украинцев

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