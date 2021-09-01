У Вінниці на святковій лінійці, яку проводили в школі №4, помер чоловік у віці 71 року.

Про це повідомляє «Суспільне».

Факт смерті пенсіонера на святі, присвяченому Дню знань, підтвердила Ірина Добровольська, прес-секретар управління поліції у Вінницькій області. Трагедія трапилася в шкільному актовому залі.

Саме там для першокласників організували святкову лінійку. Чоловік був присутній на святі, але йому раптово стало погано. На місце викликали медиків. Після приїзду швидкої чоловіка спробували повернути до життя, але це виявилося безуспішним.

В даний час не відомо, чи є у школи дозвіл на проведення масових свят в умовах чинного карантину. Також перевірка встановить, на яку кількість відвідувачів розрахований зал, в якому сталася трагедія.

Раніше ми повідомляли, що на відпочинку зупинилося серце дівчинки з міста Кривий Ріг, якій було всього 16 років. Трагедія сталася на території села Щасливцеве. Дівчинка перебувала в дитячому таборі на Арабатській стрілці. Пізно ввечері на танцях юній українці поплохіло. Дівчинка раптово позбулася почуттів. Дитину на приватному транспорті доставили в лікарню Генічеська. Медики супроводжували її під час поїздки. Коли дівчинка потрапила до приймального відділення лікарні, лікарі могли лише констатувати, що вона померла.

Нагадуємо, що під Одесою двоє людей загинули через Кондиціонер

Як повідомляла Politeka, балка впала на робітника

Також Politeka писала, що тіло Українки знайшли в петлі, троє дітей залишилися без матері