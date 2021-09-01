В Виннице на праздничной линейке, которую проводили в школе №4, умер мужчина в возрасте 71 года.

Об этом сообщает «Суспільне».

Факт смерти пенсионера на празднике, посвященном Дню знаний, подтвердила Ирина Добровольская, пресс-секретарь управления полиции в Винницкой области. Трагедия случилась в школьном актовом зале.

скорая помощь, врачи

Именно там для первоклассников организовали праздничную линейку. Мужчина присутствовал на празднике, но ему внезапно поплохело. На место вызвали медиков. После приезда скорой мужчину попытались вернуть к жизни, но это оказалось безуспешным.

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В настоящее время не известно, есть ли у школы разрешение на проведение массовых праздников в условиях действующего карантина. Также проверка установит, на какое количество посетителей рассчитан зал, в котором произошла трагедия.

скорая помощь

Ранее мы сообщали, что на отдыхе остановилось сердце девочки из города Кривой Рог, которой было всего 16 лет. Трагедия произошла на территории села Счастливцево. Девочка находилась в детском лагере на Арабатской Стрелке. Поздним вечером на танцах юной украинке поплохело. Девочка внезапно лишилась чувств. Ребенка на частном транспорте доставили в больницу Геническа. Медики сопровождали ее во время поездки. Когда девочка попала в приемное отделение больницы, врачи могли лишь констатировать, что она умерла.

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