В Виннице на праздничной линейке, которую проводили в школе №4, умер мужчина в возрасте 71 года.

Об этом сообщает «Суспільне».

Факт смерти пенсионера на празднике, посвященном Дню знаний, подтвердила Ирина Добровольская, пресс-секретарь управления полиции в Винницкой области. Трагедия случилась в школьном актовом зале.

Именно там для первоклассников организовали праздничную линейку. Мужчина присутствовал на празднике, но ему внезапно поплохело. На место вызвали медиков. После приезда скорой мужчину попытались вернуть к жизни, но это оказалось безуспешным.

В настоящее время не известно, есть ли у школы разрешение на проведение массовых праздников в условиях действующего карантина. Также проверка установит, на какое количество посетителей рассчитан зал, в котором произошла трагедия.

Ранее мы сообщали, что на отдыхе остановилось сердце девочки из города Кривой Рог, которой было всего 16 лет. Трагедия произошла на территории села Счастливцево. Девочка находилась в детском лагере на Арабатской Стрелке. Поздним вечером на танцах юной украинке поплохело. Девочка внезапно лишилась чувств. Ребенка на частном транспорте доставили в больницу Геническа. Медики сопровождали ее во время поездки. Когда девочка попала в приемное отделение больницы, врачи могли лишь констатировать, что она умерла.

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