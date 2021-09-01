На українку без маски "напали" охоронці в магазині

Так, жінка, яка зайшла в магазин ТЦ стверджує, що не почула прохання охоронця надіти маску.

Чоловік не став розбиратися і накинувся на жінку з лайкою і стусанами.

Кадри опублікував місцевий телеграм-канал "Одеса, як вона є".

"Не почула про прохання надіти маску, отримала образи від охоронця Максима ще й штовхати почали. І фрази:"Таких, як Ви Я різав під Донецьком". У цей час охоронець поруч стояв зі спущеною маскою", - йдеться в повідомленні.

Раньше головний санлікар заявляв, що новий спалах коронавірусу в Україні очікується в жовтні-листопаді цього року.

На думку Кузіна, спалах може статися і раніше, але зараз є "всі можливості, щоб цього не допустити".

"У найближчі дні ми не очікуємо, що ситуація буде різко погіршуватися. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. І якщо подивитися статистику за аналогічний місяць минулого року, то зараз ми знаходимося перед піком. Але хочу нагадати, що минулого року пік у нас спостерігався через півтора-два місяці після тих цифр, які ми реєструємо зараз. Підйом захворюваності ми очікуємо десь восени цього року, приблизно в жовтні – листопаді", – підкреслив Кузін.

Нагадаємо, повний локдаун в Україні з 4 вересня, в МОЗ розкрили плани.

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