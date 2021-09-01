На украинку без маски "напали" охранники в магазине

Так, женщина, зашедшая в магазин ТЦ утверждает, что не услышала просьбы охранника надеть маску.

Мужчина не стал разбираться и набросился на женщину с руганью и пинками.

Кадры опубликовал местный телеграм-канал "Одесса, как она есть".

"Не услышала о просьбе надеть маску, получила оскорбления от охранника Максима ещё и толкать начали. И фразы: "Таких, как вы я резал под Донецком". В это время охранник рядом стоял со спущенной маской”, - говорится в сообщении.

Ранее главный санврач заявлял, что новая вспышка коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре этого года.

По мнению Кузина, вспышка может произойти и раньше, но сейчас есть "все возможности, чтобы этого не допустить".

"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре – ноябре", – подчеркнул Кузин.

Напомним, полный локдаун в Украине с 4 сентября, в Минздраве раскрыли планы.

Как сообщала Politeka, в Украине нашли новые случаи заражения "Дельтой": в Минздраве сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый локдаун из-за штамма "Дельта": в Минздраве сообщили, что ждет украинцев.