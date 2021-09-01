На украинку без маски "напали" охранники в магазине
Так, женщина, зашедшая в магазин ТЦ утверждает, что не услышала просьбы охранника надеть маску.
Мужчина не стал разбираться и набросился на женщину с руганью и пинками.
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"Не услышала о просьбе надеть маску, получила оскорбления от охранника Максима ещё и толкать начали. И фразы: "Таких, как вы я резал под Донецком". В это время охранник рядом стоял со спущенной маской”, - говорится в сообщении.
Ранее главный санврач заявлял, что новая вспышка коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре этого года.
По мнению Кузина, вспышка может произойти и раньше, но сейчас есть "все возможности, чтобы этого не допустить".
"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре – ноябре", – подчеркнул Кузин.
Напомним, полный локдаун в Украине с 4 сентября, в Минздраве раскрыли планы.
Как сообщала Politeka, в Украине нашли новые случаи заражения "Дельтой": в Минздраве сделали заявление.
Также Politeka писала, что новый локдаун из-за штамма "Дельта": в Минздраве сообщили, что ждет украинцев.