Рішення про супроводжуючих підтримали 99 депутатів
У київських навчальних закладах запровадять з 1 вересня супровід під час інклюзивного навчання школярів.
Відповідне рішення було прийнято на пленарному засіданні Київради, повідомила пресслужба КМДА.
Таке рішення ухвалили, адже у школах збільшується кількість учнів з особливими освітніми потребами, які потребують супроводу під час навчання. На сьогоднішній день столичні інклюзивні школи та дитячі садки відвідують понад 160 дітей з особливими освітніми потребами, яким необхідний супровід.
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Рішення допоможе забезпечити для всіх рівнів можливості по налагодженню соціальних зв'язків і брати участь в основних сферах життя і діяльності школи, готуючи себе до повноцінного майбутнього в суспільстві.
Соціальну послугу надаватиме асистент учня - соціальний працівник, один з батьків учня або уповноважена ними особа за умови проходження спеціальної підготовки.
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