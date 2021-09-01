Что для этого нужно

Решение о сопровождающих поддержали 99 депутатов

В киевских учебных заведениях введут с 1 сентября сопровождение во время инклюзивного обучения школьников.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Киевсовета, сообщила прессслужба КГГА.

Такое решение приняли, ведь в школах увеличивается количество учеников с особыми образовательными потребностями, которые нуждаются в сопровождении во время обучения. На сегодняшний день столичные инклюзивные школы и детские сады посещают более 160 детей с особыми образовательными потребностями, которым необходимо сопровождение.

Решение поможет обеспечить для всех уровней возможности по налаживанию социальных связей и участвовать в основных сферах жизни и деятельности школы, готовя себя к полноценной будущего в обществе.

Социальную услугу будет предоставлять ассистент ученика - социальный работник, один из родителей ученика или уполномоченное ими лицо при условии прохождения специальной подготовки.

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