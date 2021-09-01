На території урочища "Сосонки" в місті Рівне невідомий розкопав одне з масових поховань євреїв, які були жертвами Голокосту.

Про це передавати в Об'єднаній єврейській громаді України.

У громаді зазначили, що про подію стало відомо 31 Серпня. Тоді на вказаній території виявили яму, глибина якої сягає півтора метрів. За даними свідків, в ямі було видно численні людські кістки.

У громаді припустили, що Копач злякався, так як на місці злочину його не знайшли, хоча свої робочі інструменти він залишив. Де передбачуваний злочинець зараз, невідомо.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині вандал вирішив розрити могилу свого мертвого знайомого. Поліцейські затримали чоловіка, якому вдалося вчинити наругу над могилою. З'ясувалося, що злочин стався ще рік тому в Білгород-Дністровському районі, проте правоохоронці змогли з'ясувати всі обставини справи лише недавно. За підозрою у злочині затримали 38-річного чоловіка. За його власним визнанням, він поглумився над могилою, оскільки затаїв образу на померлого знайомого. Якщо суд доведе провину затриманого в описаному злочині, наступні три роки життя він може провести у в'язниці.

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