На территории урочища «Сосенки» в городе Ровно неизвестный раскопал одно из массовых захоронений евреев, которые были жертвами Холокоста.
Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.
В общине отметили, что о происшествии стало известно 31 августа. Тогда на указанной территории обнаружили яму, глубина которой достигает полутора метров. По данным свидетелей, в яме были видны многочисленные человеческие кости.
В общине предположили, что копатель испугался, так как на месте преступления его не нашли, хотя свои рабочие инструменты он оставил. Где предполагаемый преступник сейчас, неизвестно.
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Ранее мы сообщали, что в Одесской области вандал решил разрыть могилу своего мертвого знакомого. Полицейские задержали мужчину, которому удалось совершить надругательство над могилой. Выяснилось, что преступление произошло еще год назад в Белгород-Днестровском районе, однако правоохранители смогли выяснить все обстоятельства дела лишь недавно. По подозрению в преступлении задержали 38-летнего мужчину. По его собственному признанию, он надругался над могилой, поскольку затаил обиду на умершего знакомого. Если суд докажет вину задержанного в описанном преступлении, следующие три года жизни он может провести в тюрьме.
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