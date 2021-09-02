Що не можна робити на свято

Дізнайтеся, яке 3 вересня свято, прикмети і головні заборони дня

У православній церкві 3 вересня відзначається день святого Фадея - одного з 70 апостолів, який не входив до числа найближчих апостолів і мучениці Васси Алонської.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята 3 вересня

Народився Фадей в місті Едессі на території Сирії. Одного разу він прийшов до Єрусалиму на одне зі свят, Там проповідував Іоанн Предтеча. В результаті, Фадей вирішив прийняти від нього хрещення у водах річки Йордан.

Пізніше Фадей зустрів Самого Ісуса і став його учнем. Після страти Христа і Його Божественного Воскресіння Фадей відправився з проповіддю в Месопотамію і Сирію.

Багатьох людей йому вдалося звернути у віру в своєму рідному місті, і християнство в результаті прийняв навіть князь Авграй, а також кілька язичницьких жерців. Дуже часто проповіді Фадея супроводжувалися чудесами.

Традиції на 3 вересня

В цей час всі були задіяні на заготівлі льону. Спочатку його косили, а потім розкладали на луках, щоб з рослини випарувалася зайва волога. Потім льон піддавали спеціальній обробці, і вже з готової сировини виготовляли одяг.

Також 3 вересня тривали жіночі посиденьки. Жінки вечорами збиралися у когось вдома, зазвичай для цього вибирали будинок вдови, і проводили час за якоюсь роботою і розмовами.

Заборони на 3 вересня

Не рекомендується слухати поради з боку. Наші предки були впевнені, що в цей день всі напуття будуть помилковими.

3 вересня не рекомендується ходити в гості, день радять провести вдома в колі сім'ї. Вважається, що походи в гості можуть привести до розбіжностей і сварок.

Також не можна сьогодні конфліктувати і ображатися. Негативні емоції дня позначаться на людині в найближчому майбутньому. Фадеїв день потрібно провести в гарному настрої.

Краще не протирати пил з предметів, інакше можна привнести в своє життя розчарування і біди.

Народні прикмети 3 вересня

На Фадея сухо - весь вересень буде без дощів.

Якщо в цей день хороша погода, то за прикметами, протягом місяця буде теж тепло і сонячно, без опадів.

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