Дізнайтеся, яке 3 вересня свято, прикмети і головні заборони дня
У православній церкві 3 вересня відзначається день святого Фадея - одного з 70 апостолів, який не входив до числа найближчих апостолів і мучениці Васси Алонської.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші традиції, прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята 3 вересня
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Народився Фадей в місті Едессі на території Сирії. Одного разу він прийшов до Єрусалиму на одне зі свят, Там проповідував Іоанн Предтеча. В результаті, Фадей вирішив прийняти від нього хрещення у водах річки Йордан.
Пізніше Фадей зустрів Самого Ісуса і став його учнем. Після страти Христа і Його Божественного Воскресіння Фадей відправився з проповіддю в Месопотамію і Сирію.
Багатьох людей йому вдалося звернути у віру в своєму рідному місті, і християнство в результаті прийняв навіть князь Авграй, а також кілька язичницьких жерців. Дуже часто проповіді Фадея супроводжувалися чудесами.
Традиції на 3 вересня
В цей час всі були задіяні на заготівлі льону. Спочатку його косили, а потім розкладали на луках, щоб з рослини випарувалася зайва волога. Потім льон піддавали спеціальній обробці, і вже з готової сировини виготовляли одяг.
Також 3 вересня тривали жіночі посиденьки. Жінки вечорами збиралися у когось вдома, зазвичай для цього вибирали будинок вдови, і проводили час за якоюсь роботою і розмовами.
Заборони на 3 вересня
Не рекомендується слухати поради з боку. Наші предки були впевнені, що в цей день всі напуття будуть помилковими.
3 вересня не рекомендується ходити в гості, день радять провести вдома в колі сім'ї. Вважається, що походи в гості можуть привести до розбіжностей і сварок.
Також не можна сьогодні конфліктувати і ображатися. Негативні емоції дня позначаться на людині в найближчому майбутньому. Фадеїв день потрібно провести в гарному настрої.
Краще не протирати пил з предметів, інакше можна привнести в своє життя розчарування і біди.
Народні прикмети 3 вересня
На Фадея сухо - весь вересень буде без дощів.
Якщо в цей день хороша погода, то за прикметами, протягом місяця буде теж тепло і сонячно, без опадів.
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