Что нельзя делать на праздник

Узнайте, какой 3 сентября праздник, приметы и главные запреты дня

В православной церкви 3 сентября отмечается день святого Фаддея – одного из 70 апостолов, который не входил в число ближайших апостолов и мученицы Вассы Алонской.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника 3 сентября

Родился Фаддей в городе Эдессе на территории Сирии. Однажды он пришел в Иерусалим на один из праздников. Там проповедовал Иоанн Предтеча. В результате, Фаддей решил принять от него крещение в водах реки Иордан.

Позже Фаддей встретил самого Иисуса и стал его учеником. После казни Христа и его Божественного воскрешения Фаддей отправился с проповедью в Месопотамию и Сирию.

Многих людей ему удалось обратить в веру в своем родном городе, и христианство в результате принял даже князь Авграй, а также несколько языческих жрецов. Очень часто проповеди Фаддея сопровождались чудесами.

Традиции на 3 сентября

В это время все были задействованы на заготовят льна. Сначала его косили, а затем раскладывали на лугах, чтобы из растения испарилась лишняя влага. Затем лен подвергали специальной обработке, и уже из готового сырья изготавливали одежду.

Также 3 сентября продолжались женские посиделки. Женщины по вечерам собирались у кого-то дома, обычно для этого выбирали дом вдовы, и проводили время за какой-то работой и разговорами.

Запреты на 3 сентября

Не рекомендуется слушать советы со стороны. Наши предки были уверены, что в этот день все напутствия будут ошибочными.

3 сентября не рекомендуется ходить в гости, день советуют провести дома в кругу семьи. Считается, что походы в гости могут привести к разногласиям и ссорам.

Также нельзя сегодня конфликтовать и обижаться. Негативные эмоции дня скажутся на человеке в ближайшем будущем. Фаддеев день нужно провести в хорошем настроении.

Лучше не протирать пыль с предметов, иначе можно привнести в свою жизнь разочарования и беды.

Народные приметы 3 сентября

На Фаддея сухо — весь сентябрь будет без дождей.

Если в этот день хорошая погода, то по приметам, в течение месяца будет тоже тепло и солнечно, без осадков.

Много желудей уродилось по сей день — на Рождество будет много снега.

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